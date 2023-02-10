За соблюдением скоростного режима будет следить "Кибер Шериф"

Соблюдать скоростной режим водителям на трассе Пермь-Березники теперь помогает новый мобильный комплекс фотовидеофиксации. «Кибер Шериф», он же «Острый глаз», представляет собой программно-аппаратный комплекс, который установлен на спецавто с нанесенной цветографической схемой. Следуя по маршруту, автомобиль фиксирует нарушения ПДД попутных и встречных машин на участках с высокой концентрацией дорожных аварий.Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды отдела ОАР и ПБДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю: "Выбор пал на автодорогу Пермь-Березники, где только по итогам января в авариях погибли 4 человека. Также инновация в ближайшее время появится на автодороге Кунгур-Соликамск и Пермь-Екатеринбург. Рекомендуем водителям во избежание трагедий более осознанно подходить к вопросу соблюдения правил дорожного движения".Данные мобильные комплексы Министерство транспорта Пермского края вводит взамен вышедших их строя передвижных так называемых треног. По итогам двух месяцев тестовых испытаний «Кибер Шериф» показал увеличение продуктивности в три раза. А именно, ежедневно система фиксировала около 30 случаев превышения скорости на трассе. Также власти заявили о планах увеличить количество таких комплексов в 2023 году.Александр Власов, директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края»: "Он фиксирует правонарушения при движении патруля, на котором он находится. И соответственно, он фиксирует в разных участках автомобильной дороги, а не находится на одном месте- это преимущество данного комплекса над всеми остальными. Наша же задача - уменьшить количество нарушителей, которые являются потенциально участниками или создателями ДТП. Цель- то ведь в том, что не зря просто так установлен скоростной режим на дороге. То есть это зачастую написано кровью предыдущих правонарушителей".