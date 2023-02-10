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За соблюдением скоростного режима будет следить "Кибер Шериф"
Данные мобильные комплексы Министерство транспорта Пермского края вводит взамен вышедших их строя передвижных так называемых треног. По итогам двух месяцев тестовых испытаний «Кибер Шериф» показал увеличение продуктивности в три раза. А именно, ежедневно система фиксировала около 30 случаев превышения скорости на трассе. Также власти заявили о планах увеличить количество таких комплексов в 2023 году.Александр Власов, директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края»: "Он фиксирует правонарушения при движении патруля, на котором он находится. И соответственно, он фиксирует в разных участках автомобильной дороги, а не находится на одном месте- это преимущество данного комплекса над всеми остальными. Наша же задача - уменьшить количество нарушителей, которые являются потенциально участниками или создателями ДТП. Цель- то ведь в том, что не зря просто так установлен скоростной режим на дороге. То есть это зачастую написано кровью предыдущих правонарушителей".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2023
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