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Дарите книги с любовью: пермяков призывают поддержать акцию книгодарения
«Приносите книги, которыми вы готовы поделиться. А мы с удовольствием доставим ценные посылки туда, где их очень ждут», – приглашают сотрудники библиотеки.
Точка сбора книг – первый этаж «Кузьминки» (Сибирская, 11), организационный отдел.
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