В Кунгуре осужден курьер телефонных мошенников

В Кунгуре суд огласил приговор 18-летнему уроженцу Губахи. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе следствия установлено, что молодой человек в ноябре прошлого года через социальные сети нашел криминальную подработку по обману доверчивых граждан в качестве курьера. По сообщению так называемого куратора он должен был выезжать на обозначенные адреса и получать от обманутых людей денежные средства. Часть от похищенной суммы он мог оставить себе в качестве вознаграждения за работу, а остальное должен был перевести на банковский счет, указанный куратором."Сообщники молодого человека под видом сотрудников правоохранительных органов убедили 70-летнюю пенсионерку из Кунгура передать сбережения в сумме более 700 тысяч рублей для возмещения ущерба пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, которое якобы совершила ее внучка. Фигурант приехал на указный адрес, где обманутая пожилая женщина передала ему деньги.Только после ухода курьера пенсионерка созвонилась с родственниками. Осознав, что стала жертвой обмана, она сразу обратилась в полицию. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан оперуполномоченными уголовного розыска территориального отдела полиции. Часть денег в сумме более 90 тысяч рублей фигурант успел потратить вместе со своими знакомыми. Остальную наличность полицейские изъяли и возвратили потерпевшей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Также с него в полном объема взыскана сумму причиненного ущерба.Полицейские призывают граждан быть бдительными и напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме «Родственник в беде» – это стандартная уловка аферистов. Первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, – немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.