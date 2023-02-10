В библиотеке им. А.С. Пушкина состоится концерт песен Владимира Высоцкого
Творческое наследие Владимира Высоцкого насчитывает более 800 песен и стихотворений, 30 ролей в кино, 20 в театре и множество незаконченных проектов. Он заслужил славу народного барда и всесоюзную любовь – за то, что писал свои стихи от души, играл своих героев живо и ярко, и, обращаясь к зрителю, всегда говорил с ним на одном языке.
В концерте прозвучат шуточные, военные, дворовые, лирические песни Высоцкого, а также поэзия Бориса Пастернака, чей день рождения отмечается 10 февраля.
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