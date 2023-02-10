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Пермский молодежный центр подвел итоги работы за восемь лет
Анна Абраженчик, председатель Пермского молодежного центра: "На 2023 год мы озвучили сразу несколько направлений нашей работы, пожалуй, ключевым из них станет патриотическое направление. Мы будем проводить летние лагеря для школьников, организовывать квизы по патриотической тематике, по кибербезопасности, а также историческую игру для школьников об истории Пермского края. Также второе направление, которое мы будем развивать - это спортивное".
В заседании Пермского молодежного центра принял участие депутат Законодательного собрания Илья Лисняк. По словам парламентария, сотрудничество с молодежью — это один приоритетов не только комитета по социальной политике, но и всего депутатского корпуса. Инициативы молодых людей зачастую становятся основой для новых законопроектов. Что особенно радует, так как это значительный рост активности молодежи. Достаточно сказать, что за последний год состав членов лидерской группы ПМЦ увеличился почти в два раза.
Илья Лисняк, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Молодые лидеры из Пермского молодежного центра активно помогают нам в решении социальных проблем, вместе с нами работают в территориях и в целом проявляют активную гражданскую позицию. Многие проекты Пермского молодежного центра, в частности, в сфере общественного контроля, ложатся в основу наших законотворческих инициатив. Поэтому я надеюсь, что сотрудничество депутатского корпуса и ПМЦ будет таким же активным, плодотворным и долгосрочным".
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