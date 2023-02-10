Глава Перми посетил Пермский научно-исследовательский технологический институт

Промышленные предприятия как основа для развития Перми. Перспективы оценил глава города Алексей Демкин в ходе визита в Пермский научно-исследовательский технологический институт. На радиально-ковочной машине делают заготовки, в том числе для ядерных реакторов. Стальная труба ТВЭЛ – главный конструктивный элемент активной зоны реактора.Чем живёт коллектив Пермского научно-исследовательского технологического института, и как перестроил свою работу в условиях санкций, узнал глава Перми Алексей Дёмкин.ПНИТИ выпускает оборудование для топливно-энергетического комплекса, продукцию и услуги для общего машиностроения, горно-шахтное оборудование. Одна из визитных карточек – буровая подземная машина колонкового бурения собственной разработки – пример технологического суверенитета. Буровая подземная машина - это более 10 тысяч деталей, всё собирают вручную, а еще здесь два двигателя – дизельный и электрический.Помимо осмотра производственных мощностей, Алексей Дёмкин обсудил с представителями предприятия дальнейшие пути развития в новых экономических условиях, которые влияют на сохранение стабильности экономики города и края.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Чем могут быть полезны городские власти для того, чтобы предприятие не только не испытывало на себе санкционное давление, но и чтобы люди понимали, что их труд ценен для города, ценно, что они выпускают. Городские власти благодарны за сохранение и развитие такого коллектива".Пермский научно-исследовательский технологический институт, созданный в 1963 году для решения задач по освоению производства современной техники и обеспечению высокого уровня технологии и организации производства, по сей день что называется «держит марку». В первую очередь благодаря потенциалу коллектива конструкторов, технологов и производственных рабочих.Александр Шимкевич, генеральный директор АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт»: "Задач у нас просто море, единственное, что мы сейчас решаем совместно и с главой города, и выходим на краевой уровень - нам нужны люди".Это далеко не первый подобный визит руководства краевой столицы на крупнейшие производственные площадки. Пермь - промышленный город, поэтому городские власти будут помогать предприятиям решать социальные вопросы, например, улучшение транспортного сообщения, обеспечение детей работников местами в детских садах.