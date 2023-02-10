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Капремонт: в 2022 г. в 78 домах Прикамья обновили внутридомовые инженерные системы
В домах, где проводились работы по обновлению электрических сетей, установлены новые распределительные устройства, заменена магистральная электропроводка, квартирные щиты, вводные автоматы, а также новые контуры заземления – в некоторых домах это делается впервые.
По информации краевого МинЖКХ, работы по обновлению инженерных систем продолжаются, в этом году замена внутридомовых инженерных систем согласно программе предусмотрена в более 300 многоквартирных домах региона.
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