Оперативники задержали подозреваемого в серии магазинных краж

В Перми полицейские задержали серийного магазинного вора. Сообщение о краже поступило в дежурную часть отдела полиции Кировского района. Как рассказали сотрудники магазина, к ним зашел неизвестный мужчина и направился в отдел бытовой химии, где принялся прятать флаконы шампуня в свой пакет. Его спугнула другая покупательница, и злоумышленник поспешил покинуть магазин, не расплатившись. Однако на выходе недобросовестный посетитель был настигнут работниками супермаркета, которые попытались его задержать. Завязалась потасовка, в ходе которой грабитель сбил с ног ребенка и нанес несколько ударов кулаком сотруднику торгового зала. Задержать правонарушителя не удалось.
Однако сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель столицы Прикамья 1986 года рождения. Задержанный уже является фигурантом уголовных дел о хищении продуктов питания из магазинов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2023
Прокуратура Кизела начала проверку после нападения собак на ребенка
Жительницу Кунгура осудили за мошенничество с социальными выплатами
На реке Очёр заметили одинокого лебедя
В Перми провели мастер-классы по применению огнетушителей
Опубликована схема маршрута экскурсионного автобуса, который запустят к 300-летию Перми
На развитие спортивной инфраструктуры муниципалитетам выделят 46 млн рублей
Жительница Соликамска, хранившая наркотики в газовой плите, предстанет перед судом
Обстоятельства причинения побоев малолетнему установят следователи
Арт-объект "Лёгкие города" могут восстановить весной
Добавить комментарий: