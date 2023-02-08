«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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25.01.2023 в 18:25
18.01.2023 в 09:50
11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 14:55
10.01.2023 в 12:05
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
26.12.2022 в 16:24
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2023
Прокуратура Кизела начала проверку после нападения собак на ребенка
Жительницу Кунгура осудили за мошенничество с социальными выплатами
На реке Очёр заметили одинокого лебедя
В Перми провели мастер-классы по применению огнетушителей
Опубликована схема маршрута экскурсионного автобуса, который запустят к 300-летию Перми
На развитие спортивной инфраструктуры муниципалитетам выделят 46 млн рублей
Жительница Соликамска, хранившая наркотики в газовой плите, предстанет перед судом
Обстоятельства причинения побоев малолетнему установят следователи
Начато серийное производство велосипедов под возрожденным брендом «Кама»
Арт-объект "Лёгкие города" могут восстановить весной
В Перми началась подготовка к сносу нескольких расселённых аварийных домов
Берегись автомобиля. В Перми из грузовика посыпались кирпичи
В Прикамье завершились испытания нового комплекса фиксации нарушений ПДД
В Перми состоялась премьера шоу «Мировой цирк»
В 2022 году пермские приставы взыскали 77 млн рублей с любителей пьяной езды
В Перми кавалер ордена Мужества встретился с второклассниками
VESTI-PERM.RU вошел в топ сайтов региональных телеканалов
В Перми прохудившиеся трубы меняют бестраншейным методом
Пешком далеко, на такси дорого. В Прикамье несколько поселков остались без автобусного сообщения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.02.2023
Ночью в отдельных районах Прикамья похолодает до -33 градусов
Пермские еноты предсказали раннюю весну
В Березниках огнеборцы спасли ребенка на пожаре
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Прокуратура Кизела начала проверку после нападения собак на ребенка
Жительницу Кунгура осудили за мошенничество с социальными выплатами
На реке Очёр заметили одинокого лебедя
В Перми провели мастер-классы по применению огнетушителей
Опубликована схема маршрута экскурсионного автобуса, который запустят к 300-летию Перми
На развитие спортивной инфраструктуры муниципалитетам выделят 46 млн рублей
Жительница Соликамска, хранившая наркотики в газовой плите, предстанет перед судом
Обстоятельства причинения побоев малолетнему установят следователи
Арт-объект "Лёгкие города" могут восстановить весной
В Перми началась подготовка к сносу нескольких расселённых аварийных домов
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