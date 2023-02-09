← Оперативники задержали подозреваемого в серии магазинных краж
В Перми до 31 марта идёт приём заявок на предоставление мест в детских садах →
С 11 февраля автобусы № 41, 49 и 58 перейдут на бескондукторную оплату проезда
В мэрии Перми напоминают, что штраф за неоплаченный проезд составляет 2,5 тысячи рублей, при повторном нарушении - 5 тысяч рублей. Экономить на оплате проезда можно, используя проездные. В зависимости от количества поездок скидка по ним может достигать 30-50%.
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Оперативники задержали подозреваемого в серии магазинных краж
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2023
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