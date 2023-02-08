← Жительницу Кунгура осудили за мошенничество с социальными выплатами
Прокуратура Кизела начала проверку после нападения собак на ребенка
"В ходе проверочных мероприятий, будет дана правовая оценка действий (бездействий) должностных лиц администрации городского округа «Город Кизел», а также организации, осуществляющей деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жительницу Кунгура осудили за мошенничество с социальными выплатами
На реке Очёр заметили одинокого лебедя
В Перми провели мастер-классы по применению огнетушителей
Опубликована схема маршрута экскурсионного автобуса, который запустят к 300-летию Перми
На развитие спортивной инфраструктуры муниципалитетам выделят 46 млн рублей
Жительница Соликамска, хранившая наркотики в газовой плите, предстанет перед судом
Обстоятельства причинения побоев малолетнему установят следователи
Арт-объект "Лёгкие города" могут восстановить весной
В Перми началась подготовка к сносу нескольких расселённых аварийных домов
Берегись автомобиля. В Перми из грузовика посыпались кирпичи
Добавить комментарий: