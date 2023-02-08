Жительницу Кунгура осудили за мошенничество с социальными выплатами

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Установлено, что в период с ноября 2014 г. по июнь 2022 г., виновная, не обладая соответствующим статусом, позволяющим получать ей меры господдержки, при помощи предоставления фиктивных сведений получила свыше 100 тыс. рублей.
"В частности, женщина направила в территориальный отдел ТУ Минсоцразвития и ГКУ «Центр соцвыплат и компенсаций Пермского края» документы, которые ей позволили незаконно получить пособия на двоих детей и компенсацию на их бесплатное питание, а также суммы, положенные малоимущим семьям", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к штрафу в размере 40 тыс. рублей, а также взыскал в бюджет сумму причиненного материального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.
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