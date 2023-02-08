На реке Очёр заметили одинокого лебедя

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По словам специалистов, не стоит беспокоить оставшихся птиц. Жировые запасы – естественный утеплитель, который помогает птице перенести низкие температуры и плавать в холодной воде. При наступлении морозов все силы птица тратит на энергосбережение и поддержание тепла.
Лебедю нужна помощь человека, если есть явные признаки ранения или повреждения, или птица лежит на льду, а оперение покрыто коркой льда.
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