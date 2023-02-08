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В Перми провели мастер-классы по применению огнетушителей
Школьникам и студентам рассказали об истории праздника, видах огнетушителей и области их применения, провели инструктаж по технике безопасности и научили правильно пользоваться порошковым и углекислотным огнетушителями.
Затем первоклассники смогли поочередно потренироваться в тушении условного очага пожара, а учащиеся средней школы и студенты ликвидировали открытое горение под чутким руководством специалистов.
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