Опубликована схема маршрута экскурсионного автобуса, который запустят к 300-летию Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин в своем telegram-канале опубликовал схему маршрута экскурсионного автобуса, который планируется запустить в честь 300-летнего юбилея города. Поездку будет сопровождать аудиогид, билет будет действовать в течение всего дня. То есть можно будет выходить на остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус.По словам градоначальника, продолжительность всего маршрута составит 1,5 часа пути, за это время автобус проедет 30 километров по историческим улицам города. Предполагается, что рейс будет стартовать от станции «Пермь-1», затем проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернётся на исходную точку.Автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея, у него будет символичный №300. В ближайшее время будет выбран подрядчик.