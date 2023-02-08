← На развитие спортивной инфраструктуры муниципалитетам выделят 46 млн рублей
Опубликована схема маршрута экскурсионного автобуса, который запустят к 300-летию Перми
По словам градоначальника, продолжительность всего маршрута составит 1,5 часа пути, за это время автобус проедет 30 километров по историческим улицам города. Предполагается, что рейс будет стартовать от станции «Пермь-1», затем проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернётся на исходную точку.
Автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея, у него будет символичный №300. В ближайшее время будет выбран подрядчик.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На развитие спортивной инфраструктуры муниципалитетам выделят 46 млн рублей
Жительница Соликамска, хранившая наркотики в газовой плите, предстанет перед судом
Обстоятельства причинения побоев малолетнему установят следователи
Арт-объект "Лёгкие города" могут восстановить весной
В Перми началась подготовка к сносу нескольких расселённых аварийных домов
Берегись автомобиля. В Перми из грузовика посыпались кирпичи
В Прикамье завершились испытания нового комплекса фиксации нарушений ПДД
В Перми состоялась премьера шоу «Мировой цирк»
В 2022 году пермские приставы взыскали 77 млн рублей с любителей пьяной езды
В Перми кавалер ордена Мужества встретился с второклассниками
Добавить комментарий: