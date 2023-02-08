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На развитие спортивной инфраструктуры муниципалитетам выделят 46 млн рублей
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы к 30 году должны обеспечить занятость физкультурой и спортом до 70 процентов жителей региона. Амбициозная задача, но она реализуема, когда будет доступна спортивная инфраструктура. Доступная — это имеется в виду на бесплатной основе, да еще и отремонтированная в надлежащем виде. Поэтому мы должны вместе с органами местного самоуправления заниматься созданием этой инфраструктуры, ну и конечно, активно привлекать жителей Пермского края к занятиям спортом». Сегодня же на заседании стало известно о том, что в Прикамье готовится новый вид государственной поддержки сельхозпреприятий - грант «Агропрогресс». Суть в том, что малые и средние предприятия при использовании льготных инвестиционных кредитов могут рассчитывать на компенсацию от государства до четверти от всех расходов, суммы до 30 миллионов рублей. Все, что для этого нужно, собрать пакет необходимых документов и поучаствовать в конкурсном отборе на получение гранта.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Раньше такой формы поддержки, которая на грантовой основе предоставляла средства на реализацию инвестиционных проектов, у нас не было. Есть проекты, которые сейчас структурируются, подготавливаются, готовятся к участию в отборе, эта мера поддержки, я считаю, будет востребована».
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