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Жительница Соликамска, хранившая наркотики в газовой плите, предстанет перед судом
Установлено, что наркозависимая на одном из сайтов нашла себе подработку. Забрала в условленном месте наркотики, которые расфасовала на более мелкие партии и поместила их в тайники-закладки в Соликамске. Позже закладки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска.
В квартире, где проживала женщина, полицейские обнаружили импровизированный тайник. Под крышкой газовой плиты хранилось 11 свертков синтетического наркотика. При обыске оперативники изъяли упаковочный материал, электронные весы и несколько сотовых телефонов с фотографиями и адресами тайников-закладок.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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