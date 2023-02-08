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В Перми состоялась премьера шоу «Мировой цирк»
Веселил публику и вызывал смех и слезы и у маленьких, и у взрослых заслуженный артист России, уроженец Перми – клоун Борис Оскотский. Говорит, пермская публика очень отзывчивая. Секрета сорванных оваций нет – все идет от души.
Борис Оскотский, заслуженный артист России: "Я не знаю, какой секрет. Внутри есть какая-то штучка, которой я делюсь, и оно обратно возвращается".
Авторский проект «Мировой цирк» - это многожанровость, лучшие номера, собранные со всего мира. Акробаты, жонглеры, экспрессивный полет на полотнах под куполом, множество дрессированных животных. К примеру, австралийский попугай катается с горок и кружит над манежем, а арабские скакуны поражают своей красотой и грацией.Глядя на один из номеров бесстрашней дрессировщицы, у публики захватывает дыхание. В зале отключают музыку, чтобы большой слон слышал указания. Несколько минут, и трехтонное животное аккуратно ложится на свою укротительницу. Один из самых опасных и зрелищных номеров – дрессированные хищники. 11 тигров и львов в Пермь привез дрессировщик Хуан Карлос Бресьяни.
Хуан Карлос Бресьяни,дрессировщик: "Я работаю с животными 25 лет. Лев, тигр, слон, верблюд. Мне очень нравятся тигры и лев".
Звери хоть и показывают свой грозный характер, но беспрекословно выполняют указания.
Одна из самых ручных тигриц этого представления – Маша. Ей пять лет. Она настолько добрая, что можно с ней гулять по манежу.
Зрителей ожидало и множество других ярких сюрпризов. Впрочем, гастроли с новой программой начались на ура. В зале не было свободных мест. «Мировой цирк» ждет маленьких и взрослых гостей до 26 февраля.
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