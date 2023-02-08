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В 2022 году пермские приставы взыскали 77 млн рублей с любителей пьяной езды
В целях принудительного взыскания штрафов за нетрезвую езду арестовано имущество у 311 должников на общую сумму более 23 млн рублей. Временно ограничен выезд из Российской Федерации более 1,5 тысячам правонарушителям.
В результате применения мер принудительного исполнения окончено и прекращено в минувшем году более 4 тысяч исполнительных производств данной категории. В общей сложности с должников взыскано более 77 млн рублей.
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