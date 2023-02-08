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В Прикамье завершились испытания нового комплекса фиксации нарушений ПДД
Для проведения тестирования системы была выбрана автодорога Пермь-Березники, где только по итогам января в 3 ДТП погибли 4 человека и 7 были травмированы. Как рассказали в Минтрансе Прикамья, специалисты запрограммировали комплекс на фиксирование превышения скорости автомобилей. Также была проверена работоспособность всех систем и узлов комплекса, а выявленные недочеты – устранены производителем.
Следуя по маршруту, комплекс фиксирует нарушения ПДД попутных и встречных автомобилей. На время тестового периода постановления о штрафах не выносились. Однако, в ближайшее время нарушителям правил дорожного движения начнут поступать уведомления о зафиксированном несоблюдении ПДД не только уже привычными стационарными и передвижными комплексами фото-видеофиксации, но и мобильными.
Пока работа мобильного комплекса предполагается только на указанной дороге. В течение 2023 года рассматривается возможность увеличить количество комплексов.
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