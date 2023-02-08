В Перми кавалер ордена Мужества встретился с второклассниками

Кавалер ордена Мужества, принимающий участие в специальной военной операции, встретился с учениками пермской гимназии №17, которые отправляли письма на передовую через Общероссийский народный фронт. Бойцы оказались под впечатлением от письма второклассницы и решили исполнить ее желание. Девочка хотела собаку, но у старшего ребенка в семье аллергия, поэтому бойцы передали плюшевую игрушку. Для всего класса организовали чаепитие и беседу за круглым столом.Участник СВО: "Дети искренне рассказывают, просто по-детски, по-настоящему, с чувством, с любовью - оно каждого бойца прямо до глубины души трогает. Каждого без исключения. И у меня просто появилась такая возможность приехать сюда, в мой второй дом- город Пермь, где я учился в кадетском корпусе. От меня лично, от ребят поблагодарить эту девочку, всех детишек, которые нам присылают такие письма. Нам это очень помогает".