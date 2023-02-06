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Названы регионы-лидеры по выдаче IT-ипотеки
С момента запуска программы сотрудники IT-компаний подали уже порядка 26 тысяч заявок на IT-ипотеку со ставкой до 5%, при этом уровень одобрения по таким кредитам остаётся высоким — около 70%. Одобренные заявки есть в 80 регионах России. Улучшили жилищные условия более 6 тысяч семей, оформивших кредиты на общую сумму более 55 миллиардов рублей.
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