Частичный карантин по гриппу объявлен в 102 школах и 72 детсадах Прикамья

За неделю с 30 января по 5 февраля в Пермском крае зарегистрировано 27070 случаев ОРВИ и гриппа, что выше показателя прошлой недели на 3,3%. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» – 56%. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, приостановлена образовательная деятельность в 322 классах в 102 школах и 108 группах в 72 дошкольных образовательных учреждениях Прикамья.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.
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