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В Пермском крае указом губернатора закреплены льготы для мобилизованных по оплате ЖКХ
В указе сообщается, что жители края, заключившие контракт о прохождении военной службы по призыву в рамках мобилизации, и члены их семей до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммуналку, а также взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
С заявлением нужно обратиться в организации, предоставляющие коммунальные услуги. В течение 10 дней они должны принять решение. В случае досрочного расторжения контракта, заявитель должен уведомить об этом ресурсоснабжающую организацию, предоставившую отсрочку.
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