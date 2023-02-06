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В Дзержинском районе Перми построят резервную сеть водоотведения
В региональном МинЖКХ пояснили, что данные работы позволят обеспечить необходимый уровень надежности централизованной системы водоотведения Перми. Также, благодаря реализации проекта появится возможность перспективного строительства сетей водоотведения в микрорайоне Заостровка Дзержинского района краевой столицы.
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