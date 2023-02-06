В Прикамье на неделе может похолодать до -28

Синоптики предупреждают о похолодании. Уже 7 февраля температура может опуститься ниже 20 градусов. При этом сильные морозы исключены. Основная порция холода будет поступать за Урал."Похолодание не будет аномально холодным и продолжительным. Температура воздуха уже в ближайшую ночь опустится до отметки -15...-20 градусов, а в отдельных пониженных формах рельефа будет еще холоднее - до -25. В дневные часы температура воздуха будет повышаться до -9...-14 градусов. Самая холодная ночь на неделе будет среда. В ночь на среду будет -17...-22 по краю, в Перми около -20 ночью, а на самом юге Прикамья будет -26...-28 . Теплее всего окажется по северу - там не ниже -13...-15 градусов. Днем ожидается -8...-13, в Перми около -10. В четверг ночью уже -8...-13, в Перми около -10, днем температура воздуха еще выше - 3...-8, в Перми около -4...-6. Затем фронт снова сместится и на смену ему придет антициклон", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.