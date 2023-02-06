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В Прикамье на неделе может похолодать до -28
"Похолодание не будет аномально холодным и продолжительным. Температура воздуха уже в ближайшую ночь опустится до отметки -15...-20 градусов, а в отдельных пониженных формах рельефа будет еще холоднее - до -25. В дневные часы температура воздуха будет повышаться до -9...-14 градусов. Самая холодная ночь на неделе будет среда. В ночь на среду будет -17...-22 по краю, в Перми около -20 ночью, а на самом юге Прикамья будет -26...-28 . Теплее всего окажется по северу - там не ниже -13...-15 градусов. Днем ожидается -8...-13, в Перми около -10. В четверг ночью уже -8...-13, в Перми около -10, днем температура воздуха еще выше - 3...-8, в Перми около -4...-6. Затем фронт снова сместится и на смену ему придет антициклон", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.
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