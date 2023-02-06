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В деревне Шварево стая волков окружила дом
Всего в Пермском крае на территории охотничьих угодий за 2022 год было добыто 166 волков, за часть из них охотникам выплатили около 3 млн рублей. О денежном поощрении охотников сообщает Минприроды Прикамья. Как сообщалось ранее, в Нытвенском округе охотники убили стаю из 7 волков, ранее растерзавших овец.
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