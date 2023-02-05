Жительницу Пермского края отправили в колонию за истязание 7-летней дочери

В пресс-службе Кудымкарского городского суда сообщили, что жительницу Пермского края, которая долгое время жестоко истязала свою 7-летнюю дочь, отправили в колонию.Напомним, инцидент произошел в июне 2022 года. В полицию поступило сообщение, что в одной из квартир находится пьяная мать с двумя маленькими детьми. Из квартиры был слышен плач. Об этом сообщила старшая дочь хозяйки дома, которая пришла проведать сестёр.Позже выяснилось, что на теле 7-летней девочки было множество следов от побоев. Тогда детей было решено отправить в Центр помощи детям. Когда полиция приехала забирать их, мать начала вести себя агрессивно. В служебной машине она укусила двух сотрудников полиции.Выяснилось, что 43-летняя женщина регулярно избивала свою дочь, угрожала ей убийством. Суд приговорил женщину в пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Её взяли под стражу в зале суда. Также мать обязали выплатить в счёт своих детей 500 тысяч рублей.