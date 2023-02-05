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Жительницу Пермского края отправили в колонию за истязание 7-летней дочери
Напомним, инцидент произошел в июне 2022 года. В полицию поступило сообщение, что в одной из квартир находится пьяная мать с двумя маленькими детьми. Из квартиры был слышен плач. Об этом сообщила старшая дочь хозяйки дома, которая пришла проведать сестёр.
Позже выяснилось, что на теле 7-летней девочки было множество следов от побоев. Тогда детей было решено отправить в Центр помощи детям. Когда полиция приехала забирать их, мать начала вести себя агрессивно. В служебной машине она укусила двух сотрудников полиции.
Выяснилось, что 43-летняя женщина регулярно избивала свою дочь, угрожала ей убийством. Суд приговорил женщину в пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Её взяли под стражу в зале суда. Также мать обязали выплатить в счёт своих детей 500 тысяч рублей.
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