← Лесовосстановление в Прикамье за минувший сезон выполнено на 2% выше запланированного
Жительницу Пермского края отправили в колонию за истязание 7-летней дочери →
В Прикамье перевозчик выплатит компенсацию матери ребёнка, получившего ожоги в автобусе
Напомним, 9 сентября 2022 года рядом с селом Белоево в рейсовом автобусе марки «ПАЗ 4234» порвался резиновый шланг системы отопления, и горячая жидкость вытекла в салон. В результате один из пассажиров, 4-летний ребёнок, получил термические ожоги ног, что повлекло вред здоровью средней степени тяжести. После этого мальчик долго лечился в местной больнице. Мама пострадавшего ребёнка обратилась в прокуратуру и суд.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что стороны заключили мировое соглашение. Женщина отказалась от исковых требований о взыскании компенсации морального вреда в полном объёме, а ООО «Байрам» обязались выплатить истцу 150 тысяч руб. Прокуратура против такого решения не возражала. В итоге суд удовлетворил ходатайство и прекратил производство по делу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Лесовосстановление в Прикамье за минувший сезон выполнено на 2% выше запланированного
В Прикамье прекратились поставки свежих овощей из-за сильных заморозков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.02.2023
Музей-диорама с 8 февраля возобновляет работу
Прокуратура края предложила обеспечить молочным питанием всех детей с 8 месяцев до 3 лет
Пермяка будут судить за попытку сбыта почти 2 кг наркотиков
Качество отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах обеспечивают управляющие компании и ТСЖ
Синоптики: "В выходные ожидается комфортная погода для прогулок"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2023
В Прикамье школьники помогли полицейским задержать грабителя
Добавить комментарий: