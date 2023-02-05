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За прошлый год в Перми было снесено 65 аварийных домов
В Перми началась расчистка площадок после сноса 20 аварийных домов по следующим улицам: Зарайская, 10а, Ереванская, 22, Пролетарская, 17, Овчинникова, 16, Мильчакова, 12, Парковый, 20/3, Шпалопропиточная, 4а , Краснофлотская, 17, Вижайская, 9, Бородинская, 30, Тургенева, 7, Солдатова, 23, Чердынская, 5, Бабушкина, 3, Байкальская, 26, Юнг Прикамья, 25а, Полузнова, 5а, Смирнова, 1а, Колвинская, 8, Колвинская, 10.
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