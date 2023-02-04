Лесовосстановление в Прикамье за минувший сезон выполнено на 2% выше запланированного

Лесовосстановление в Пермском крае за минувший сезон проведено на площади более 48 тысяч гектаров, что на 2% выше запланированного. Баланс выбытия и воспроизводства лесов практически достиг 100%. Это ключевой целевой показатель федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом докладывал министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович во время рабочей встречи в кабинете у губернатора Дмитрия Махонина. Большая работа проделана в части охраны лесов от пожаров.Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Площадь, которая не должна быть пройдена огнем, составляет 332 га. Нам удалось пожары ликвидировать в первые сутки, это более 88%. Площадь, пройденная огнем, составила 299 га. Федерация ставит перед нами более амбициозные задачи. Теперь площадь не должна превысить 302 га".Дмитрий Махонин поставил задачу министерству и в новом году не снижать темпов лесовосстановления. Также глава региона поручил продолжить активную работу по развитию системы особо охраняемых территорий регионального значения. Это создание экологических парков. В прошлом году такие зоны появились в долинах малых рек Перми – Егошихи и Данилихи, а также Новогайвинский бор. Еще должны создать возле Ивы и Мулянки. Все это часть масштабной работы по созданию зеленого каркаса города. Он ведется в рамках проекта «Зеленое кольцо», приуроченного к 300-летию Перми. также нужно продолжить работу по продвижению инициативного проекта «Оздоровление Камы» и включение его в новый федеральный проект «Реки и озера России».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Большая работа предстоит в рамках проекта, который поддержал президент. Это проект под названием «Чистая Кама». Это проекты, связанные по оздоровлению. Основные наши водные артерии, это и очистные сооружения, и суда, которые затонули, их надо доставать".