Лесовосстановление в Прикамье за минувший сезон выполнено на 2% выше запланированного

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Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Площадь, которая не должна быть пройдена огнем, составляет 332 га. Нам удалось пожары ликвидировать в первые сутки, это более 88%. Площадь, пройденная огнем, составила 299 га. Федерация ставит перед нами более амбициозные задачи. Теперь площадь не должна превысить 302 га".
Дмитрий Махонин поставил задачу министерству и в новом году не снижать темпов лесовосстановления. Также глава региона поручил продолжить активную работу по развитию системы особо охраняемых территорий регионального значения. Это создание экологических парков. В прошлом году такие зоны появились в долинах малых рек Перми – Егошихи и Данилихи, а также Новогайвинский бор. Еще должны создать возле Ивы и Мулянки. Все это часть масштабной работы по созданию зеленого каркаса города. Он ведется в рамках проекта «Зеленое кольцо», приуроченного к 300-летию Перми. также нужно продолжить работу по продвижению инициативного проекта «Оздоровление Камы» и включение его в новый федеральный проект «Реки и озера России».
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Большая работа предстоит в рамках проекта, который поддержал президент. Это проект под названием «Чистая Кама». Это проекты, связанные по оздоровлению. Основные наши водные артерии, это и очистные сооружения, и суда, которые затонули, их надо доставать".
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