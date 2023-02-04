← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.02.2023
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В Прикамье прекратились поставки свежих овощей из-за сильных заморозков
На пике цены на огурцы в овощных киосках Перми доходили до 630 рублей за килограмм. На Центральном рынке продукция из Ростовской области и Подмосковья. Говорят, несмотря на февраль, все самое свежее.
В таком случае, как говорят на рынке, покупатели все чаще стали обращаться не к свежей продукции, а к традиционным русским солениям и маринадам. Здесь цена точно остается неизменной, еще с лета.
На оптовых овощных базах рост цен на свежую продукцию традиционно объясняют сезонным фактором. Правда, в этом году добавились еще заморозки в ближнем зарубежье.
Что касается тепличной продукции, то здесь возможный дефицит в Минпромторге связывают исключительно с технологическими особенностями выращивания аграрной продукции.
Пресс-служба Министерства промышленности и торговли Пермского края: «Сейчас один из крупнейших тепличных комбинатов России ведет перезакладку огуречных кустов, в связи с эти отгрузки сократились. Тепличный комплекс «Пермский» в Чусовом осуществляет поставки огурцов по заказам торговых сетей в полном объеме».
Исходя из законов рынка, цены на огурцы должны пойти вниз после того, как все поставщики вернутся к своим обычным объемам. Даже если это не случится в феврале, первый весенний месяц точно принесет свой урожай.
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