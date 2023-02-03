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Прокуратура края предложила обеспечить молочным питанием всех детей с 8 месяцев до 3 лет
Согласно изменениям, с 1 января 2023 года дети с 8 месяцев до 3 лет, проживающие в г. Перми, обеспечиваются кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога. Тогда как другие несовершеннолетние жители края вправе претендовать лишь на сухие молочные смеси и каши.
"Прокуратурой сделан вывод, что указанные изменения не позволяют в полной мере и равно реализовать соблюдение прав всех несовершеннолетних жителей края в возрасте от 8 месяцев до 3 лет на обеспечение полноценным питанием (молочными продуктами). В связи с этим прокурором Пермского края губернатору предложено обеспечить равное соблюдение прав всех несовершеннолетних жителей края указанной категории на обеспечение кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Пермского края.
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