Музей-диорама с 8 февраля возобновляет работу

Музей-диорама в Мотовилихинском районе Перми с 8 февраля возобновляет работу. Он будет работать со среды по воскресенье с 12.00 до 16.00 с учетом погодных условий. Как рассказали в Минкульте Прикамья, такой режим работы продлится в течение зимнего периода. Весной и летом музей, посвященный истории Мотовилихи, вернется к привычному графику.

Напомним, этой зимой на фоне аномальных морозов и в связи с износом текущей системы теплоснабжения поддерживать необходимую по нормативам температуру внутри здания Музея-диорамы стало невозможным. В январе руководство Пермского краеведческого музея приняло решение о временной приостановке работы для поиска возможного решения сложившейся ситуации.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевой Минкульт совместно с региональным Министерством ЖКХ и благоустройства провели работы по обследованию текущей отопительной системы музея, а также поиску возможных технических решений относительно низких температур в здании музея. В результате в связи с высоким износом текущего оборудования были приобретены дополнительные инфракрасные установки в музей. Это позволило локально подогревать помещения на ближайший период работы в соответствии с погодными условиями по установленному графику. В случае сильного понижения температуры, график музея может измениться.

На сегодняшний день продолжается работа над обеспечением бесперебойной деятельности уникального музейного комплекса. В частности, по заключению экспертов необходимо проектирование и строительство для музея газовой модульной котельной, а также сопутствующей «разводки» в самом здании с учетом необходимых климатических характеристик – влажности. Работа в этом направлении ведется совместно с краевым Министерством ЖКХ и Министерством тарифного регулирования и энергетики Прикамья.