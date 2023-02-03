Пермяка будут судить за попытку сбыта почти 2 кг наркотиков

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По версии следствия, обвиняемый, летом 2022 года был задержан сотрудниками полиции во время проведения оперативных мероприятий. При обыске в жилище наркоторговца было обнаружено и изъято почти 2 кг наркотических средств.
"Выяснилось, что мужчина, согласно отведенной преступной роли, действуя в группе лиц, личности которых устанавливаются, посредством сети Интернет распространял наркотики организовывая тайники – закладки и сообщая координаты наркопотребителям", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
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