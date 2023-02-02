В 2022 году приставы арестовали две тысячи автомобилей
Самые дорогостоящие автомобили, подвергшиеся аресту в связи с наличием крупных задолженностей — LEXUS RX 350 2018 г.в. стоимостью 6 млн рублей и MERCEDES-BENZ S 63 AMG 4MATIC 2016 г.в. стоимостью 5 млн рублей.
"Всего на реализацию в прошлом году передано 700 автомобилей на сумму 300 млн рублей, в результате продажи 200 транспортных средств выручено и перечислено взыскателям порядка 50 млн рублей. Еще 130 машин стоимостью 55 млн рублей приняты взыскателями в счет погашения долга", - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.
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