В Прикамье школьники помогли полицейским задержать грабителя
Марина Вятченина, директор МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского": "Мы гордимся такими детьми, рады, что они у нас учатся в школе. Думаю, большой пример и другим ребятам".
Все началось в театральном сквере, в самом центре Кишерти. Неизвестный мужчина на глазах у подростков схватил сумки пенсионерки и побежал. Ребята не растерялись и пустились в погоню.
Школьники настигли грабителя в квартале от места происшествия. Злоумышленник хотел уйти тропами и скрыться в частном секторе.
Андрей Яковлев вспоминает, помогла командная работа. В операции приняли участие около 10 человек.
Андрей Яковлев: "Сумки он там украл и побежал туда. Там поймали, сумки забрали".
Хоть преступник скрылся, похищенные вещи удалось вернуть владелице. Ей оказалась жительница соседней деревни Людмила Викентьевна. За продуктами в районный центр ездит каждую неделю.Людмила Отинова: "Пришла женщина знакомая, давай с ней обниматься. А пакеты у меня там остались на сидушках. Смотрю — батюшки, тащит мой пакет и сумочку. А там паспорт, квитанции, кредитные карты в общем всё! Ну, я как крикнула. Откуда не возьмись ребятишки прибежали! Спасибо им огромное!"
На этом история не закончилась. Скрывшегося преступника задержали по горячим следам полицейские — также на основании показаний подростков.
Елена Тихомирова, начальник группы дознания отделения МВД России «Кишертское»: "Это легло в основу раскрытия преступления — без ребят было бы трудно найти. Они видели преступника и в лицо, и маршрут, куда убегал, потому что потерпевшая растерялась. Ребята молодцы!"
Кроме грамот от полиции, юных героев ждет и народная благодарность. В свою следующую поездку в Кишерть Людмила Викентьевна планирует обязательно зайти в школу и лично сказать ребятам спасибо.
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