← В Пермском крае вынужденные переселенцы с Донбасса получили российское гражданство
Айкидо все возрасты покорны
Упражнение на взаимодействие. Лучше понимать партнёра учатся школьники и представительницы группы с ОВЗ и старшего возраста. Эти занятия по айкидо — приоритетные в недельном графике Веры Колесниковой.
Вера Колесникова: "Колени скрипят, но мы ходим. И нам очень всё нравится. Несмотря на наш возраст, несмотря на то, что какие-то сложности возникают. Нам нравится".
Новое додзе на Советской, 48 создано с нуля менее, чем за год. Пермская академия айкидо получила поддержку фонда грантов губернатора Пермского края, и теперь на бесплатные занятия два раза в неделю сюда приходит огромное количество пермяков от мала до велика.
Денис Гатаулин, руководитель АНО «Спортивный Клуб Айкидо «Династия»: "У нас занимаются маленькие дети, люди с ОВЗ, люди старшего возраста, занимаются дети из многодетных и малообеспеченных семей. А также дети наших военнослужащих и мобилизованных граждан".
Есть в центре программы для студентов и волонтёров. С такими инициативными организациями краевые власти активно сотрудничают и помогают. Во время посещения глава региона пообщался с воспитанниками.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Спорт- это не просто физическая культура, это ещё и умственная культура, все в совокупности, особенно когда идёт речь о восточных единоборствах. Поэтому вам большое спасибо, желаю вам только успехов, желаю вам, чтобы всё получалось, и этот ресурсный центр ещё многие-многие годы приносил пользу".
Дмитрий Махонин вручил трём новобранцам клуба кимоно. В рамках социальных проектов формой обеспечивают всех воспитанников клуба. А это более 1000 детей и взрослых.
Только в Перми инструкторы клуба проводят занятия в 19 таких залах и додзе. Это и два отделения центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, и 10 школ.
Сейчас самому юному ученику ресурсного центра 3 года, старшему- 80 лет. Ограничений по возрасту и физическим возможностям в айкидо практически нет. Так что у желающих есть возможность присоединиться к занятиям в одной из групп.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае вынужденные переселенцы с Донбасса получили российское гражданство
Городок, каток и выставка ледовых скульптур на эспланаде ждут гостей
Антициклон принесет солнечную погоду
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.02.2023
В Перми изменится расписание автобусного маршрута №22
Из Прикамья отправлена еще одна партия гуманитарного груза
Губернатор провел рабочую встречу с новым ректором ПГНИУ
В юбилейный год в Перми пройдут знаковые всероссийские спортивные события
В Перми граффитист, задержанный полицией, извинился перед горожанами
В Прикамье судебные приставы взыскали с должников по алиментам около 1 млрд рублей
Добавить комментарий: