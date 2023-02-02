Айкидо все возрасты покорны

Губернатор Дмитрий Махонин посетил ресурсный центр «Пермская академия айкидо». Он создан на грантовые средства, краевые и федеральные. На бесплатные занятия два раза в неделю сюда приходит огромное количество пермяков от мала до велика- среди поклонников айкидо оказались люди в возрасте от 3 до 80 лет.Упражнение на взаимодействие. Лучше понимать партнёра учатся школьники и представительницы группы с ОВЗ и старшего возраста. Эти занятия по айкидо — приоритетные в недельном графике Веры Колесниковой.Вера Колесникова: "Колени скрипят, но мы ходим. И нам очень всё нравится. Несмотря на наш возраст, несмотря на то, что какие-то сложности возникают. Нам нравится".Новое додзе на Советской, 48 создано с нуля менее, чем за год. Пермская академия айкидо получила поддержку фонда грантов губернатора Пермского края, и теперь на бесплатные занятия два раза в неделю сюда приходит огромное количество пермяков от мала до велика.Денис Гатаулин, руководитель АНО «Спортивный Клуб Айкидо «Династия»: "У нас занимаются маленькие дети, люди с ОВЗ, люди старшего возраста, занимаются дети из многодетных и малообеспеченных семей. А также дети наших военнослужащих и мобилизованных граждан".Есть в центре программы для студентов и волонтёров. С такими инициативными организациями краевые власти активно сотрудничают и помогают. Во время посещения глава региона пообщался с воспитанниками.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Спорт- это не просто физическая культура, это ещё и умственная культура, все в совокупности, особенно когда идёт речь о восточных единоборствах. Поэтому вам большое спасибо, желаю вам только успехов, желаю вам, чтобы всё получалось, и этот ресурсный центр ещё многие-многие годы приносил пользу".Дмитрий Махонин вручил трём новобранцам клуба кимоно. В рамках социальных проектов формой обеспечивают всех воспитанников клуба. А это более 1000 детей и взрослых.Только в Перми инструкторы клуба проводят занятия в 19 таких залах и додзе. Это и два отделения центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, и 10 школ.Сейчас самому юному ученику ресурсного центра 3 года, старшему- 80 лет. Ограничений по возрасту и физическим возможностям в айкидо практически нет. Так что у желающих есть возможность присоединиться к занятиям в одной из групп.