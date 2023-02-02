В Пермском крае вынужденные переселенцы с Донбасса получили российское гражданство
Елена Кузнецова: "Хочется быстрее найти работу, жильё и уже… мы привыкли работать, всегда работали, сильно долгий отпуск".
«Отпуск» здесь, конечно, в переносном смысле. Из зоны боевых действий людей эвакуировали российские военные. У Ирины Амелиной из Соледара с собой из вещей две сумки и документы.
Ирина Амелина: "Сейчас нам оформляют документы, нам дадут единоразовую помощь, а там, если мы устроимся на работу, нам ещё помощь дадут".
Торжественная процедура принесения присяги и вручения главного документа, удостоверяющего личность, прошла в стенах пункта временного пребывания в поселке Протасы.
Татьяна Мырзина, заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю: "С сегодняшнего дня они обладают всеми правами и свободами, которые предусмотрены Конституцией РФ, но стоит заметить, что среди присутствующих были и дети. Детям гражданство удостоверили проставлением оттиска штампа на свидетельство о рождении".
В пансионате размещена первая организованная группа вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Всего 44 человека.
Здесь же в пункте временного размещения располагается центр занятости Пермского района. Специалисты могут проконсультировать на месте, либо можно самому выбрать понравившиеся вакансии.
А ещё тут находятся представители прокураторы, полиции, служба социальных участковых. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам оказать людям содействие в решении вопросов, связанных с пребыванием и социальной адаптацией в регионе. Ирина Петроградских, заместитель министра социального развития Пермского края: "Главное – это вопросы трудоустройства, социальной адаптации и, конечно, как полноценные жители Пермского края будут получать все меры социальной поддержки".
Хорошее настроение – тоже немаловажный фактор, поэтому в качестве небольшого подарка теперь уже для полноценных граждан России в честь важного события прозвучали патриотические песни. Многие не скрывали эмоций.
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