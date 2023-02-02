В Пермском крае вынужденные переселенцы с Донбасса получили российское гражданство

44 человека недавно организованно прибывшие в Пермский край из Донецкой Народной Республики накануне стали гражданами России. Взрослым вручили паспорта, детям – свидетельства о рождении. Люди сейчас находятся в пункте временного размещения неподалеку от Перми.Елена Кузнецова из посёлка Соль в ДНР одна из тех, кто сегодня официально получил статус гражданина Российской Федерации. Событие радостное. Планов на будущее много.Елена Кузнецова: "Хочется быстрее найти работу, жильё и уже… мы привыкли работать, всегда работали, сильно долгий отпуск".«Отпуск» здесь, конечно, в переносном смысле. Из зоны боевых действий людей эвакуировали российские военные. У Ирины Амелиной из Соледара с собой из вещей две сумки и документы.Ирина Амелина: "Сейчас нам оформляют документы, нам дадут единоразовую помощь, а там, если мы устроимся на работу, нам ещё помощь дадут".Торжественная процедура принесения присяги и вручения главного документа, удостоверяющего личность, прошла в стенах пункта временного пребывания в поселке Протасы.Татьяна Мырзина, заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю: "С сегодняшнего дня они обладают всеми правами и свободами, которые предусмотрены Конституцией РФ, но стоит заметить, что среди присутствующих были и дети. Детям гражданство удостоверили проставлением оттиска штампа на свидетельство о рождении".В пансионате размещена первая организованная группа вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Всего 44 человека.Здесь же в пункте временного размещения располагается центр занятости Пермского района. Специалисты могут проконсультировать на месте, либо можно самому выбрать понравившиеся вакансии.А ещё тут находятся представители прокураторы, полиции, служба социальных участковых. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам оказать людям содействие в решении вопросов, связанных с пребыванием и социальной адаптацией в регионе. Ирина Петроградских, заместитель министра социального развития Пермского края: "Главное – это вопросы трудоустройства, социальной адаптации и, конечно, как полноценные жители Пермского края будут получать все меры социальной поддержки".Хорошее настроение – тоже немаловажный фактор, поэтому в качестве небольшого подарка теперь уже для полноценных граждан России в честь важного события прозвучали патриотические песни. Многие не скрывали эмоций.