Городок, каток и выставка ледовых скульптур на эспланаде ждут гостей

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← Антициклон принесет солнечную погоду
В Пермском крае вынужденные переселенцы с Донбасса получили российское гражданство →
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25.01.2023 в 18:25
18.01.2023 в 09:50
11.01.2023 в 11:55
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26.12.2022 в 16:24
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В Пермском крае вынужденные переселенцы с Донбасса получили российское гражданство
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.02.2023
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Антициклон принесет солнечную погоду
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.02.2023
В Перми изменится расписание автобусного маршрута №22
Из Прикамья отправлена еще одна партия гуманитарного груза
Губернатор провел рабочую встречу с новым ректором ПГНИУ
В юбилейный год в Перми пройдут знаковые всероссийские спортивные события
В Перми граффитист, задержанный полицией, извинился перед горожанами
В Прикамье судебные приставы взыскали с должников по алиментам около 1 млрд рублей
На эспланаде приступили к возведению новой ледовой скульптуры «Сердце Пармы»
В Перми обсудили реализацию федерального проекта «Цифровая Россия»
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