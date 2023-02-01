Из Прикамья отправлена еще одна партия гуманитарного груза

Сегодня, 1 февраля, из столицы Прикамья на территорию СВО отправлены фура и газель с гуманитарным грузом. В его составе – 16 печей для обогрева помещений, газовые плиты и 160 газовых баллонов, электрогенераторы, строительные инструменты, 1,5 тонны средств гигиены, различные предметы для индивидуального применения, более четырех тонн консервов и других продуктов питания, лекарственные средства и адресные посылки. Груз получат российские военнослужащие, в том числе из Прикамья, участвующие в специальной военной операции. Кроме того, в госпитали Первомайска направлено нижнее белье, простыни и перевязочный материал.В администрации губернатора Пермского края сообщили, что в формировании гуманитарного груза участвовали предприятия и организации, благотворители, органы власти, волонтеры и простые жители – большое число неравнодушных людей со всего региона.Еще одна фура с гуманитарным грузом будет отправлена 2 февраля. В ней помимо продуктов, инструментов и других товаров и вещей для несения службы и обустройства быта военных на территорию СВО сопровождающие доставят в детские дома Луганской Народной Республики игрушки, одежду, учебные принадлежности, школьную форму, канцелярские товары, сладости и восемь коробок писем со словами поддержки от школьников Прикамья.