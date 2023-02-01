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Из Прикамья отправлена еще одна партия гуманитарного груза
В администрации губернатора Пермского края сообщили, что в формировании гуманитарного груза участвовали предприятия и организации, благотворители, органы власти, волонтеры и простые жители – большое число неравнодушных людей со всего региона.
Еще одна фура с гуманитарным грузом будет отправлена 2 февраля. В ней помимо продуктов, инструментов и других товаров и вещей для несения службы и обустройства быта военных на территорию СВО сопровождающие доставят в детские дома Луганской Народной Республики игрушки, одежду, учебные принадлежности, школьную форму, канцелярские товары, сладости и восемь коробок писем со словами поддержки от школьников Прикамья.
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