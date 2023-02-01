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Губернатор провел рабочую встречу с новым ректором ПГНИУ
Дмитрий Махонин обратил внимание нового руководителя вуза на необходимости сосредоточиться на программах развития образовательного учреждения, в том числе на проекте реновации его кампуса. Важным направлением деятельности должно оставаться развитие Центра компетенций НТИ «Фотоника». Кроме того, необходимо продолжать взаимодействие с предприятиями региона, а также с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня «Рациональное недропользование». Также губернатор призвал принимать активное участие в разработке концепции Межвузовского кампуса в Камской долине.
Игорь Германов – кандидат социологических наук. В 1996 году окончил исторический факультет Пермского университета. С 2020 года и до настоящего времени руководил управлением кадровой политики ПГНИУ. С 2015 по 2020 год занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе. Ранее возглавлял профсоюзную организацию сотрудников ПГНИУ.
Напомним, предыдущий ректор вуза Дмитрий Красильников 31 января был экстренно госпитализирован прямо с рабочего места. Как сообщали СМИ, он покинул должность по состоянию здоровья.
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