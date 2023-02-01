← Из Прикамья отправлена еще одна партия гуманитарного груза
В Перми изменится расписание автобусного маршрута №22
Напомним, актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Из Прикамья отправлена еще одна партия гуманитарного груза
Губернатор провел рабочую встречу с новым ректором ПГНИУ
В юбилейный год в Перми пройдут знаковые всероссийские спортивные события
В Перми граффитист, задержанный полицией, извинился перед горожанами
В Прикамье судебные приставы взыскали с должников по алиментам около 1 млрд рублей
На эспланаде приступили к возведению новой ледовой скульптуры «Сердце Пармы»
В Перми обсудили реализацию федерального проекта «Цифровая Россия»
В Пермском крае подтверждено 162 новых случая COVID-19
"Вести Спорт" 31.01.2023
В Березниках введен в эксплуатацию дом на 384 квартиры
Добавить комментарий: