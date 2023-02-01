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В юбилейный год в Перми пройдут знаковые всероссийские спортивные события
"Это очень большое событие. Приедет большое количество спортсменов, каждый из которых имеет право на победу. 80 регионов примут участие. Самое главное, что в рамках этого события, будет проходить и деловая часть, которая будет касаться проекта "Самбо в школу", федерального проекта "За самбо". Вопросы интеграции и реализации будут обсуждаться на площадке Чемпионата России", - рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Также в рамках заседания правительства Пермского края обсудили программу предстоящей крупной сельхозвыставки "Агротехнологии-2023", которая пройдёт с 14 по 16 февраля в Перми.
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