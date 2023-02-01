В Перми граффитист, задержанный полицией, извинился перед горожанами

В полицию Перми поступило заявление о том, что неизвестные нанесли аэрозольной краской различные надписи на фасады домов №№ 74, 78, 80, а также на информационных стендах по ул. Ленина. Данные здания в 2022 году были отремонтированы в рамках празднования 300-летия краевой столицы.Действия граффитиста были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Стражами порядка был установлен и задержан житель г. Перми 2004 года рождения, который непосредственно наносил граффити на фасады домов, а также еще трое граждан, находившихся вместе с ним, одобрявших и не пресекших его действия. В отделе полиции молодой человек на видео извинился перед горожанами."В отношении граффиста составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества», в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. Кроме того сотрудники полиции устанавливают все «подвиги» горе-художника для привлечения его к дальнейшей административной ответственности по аналогичным фактам", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.