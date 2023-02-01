В Прикамье судебные приставы взыскали с должников по алиментам около 1 млрд рублей

В 2022 году сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю взыскано порядка 1 млрд рублей с алиментообязанных граждан, что на 50% больше показателя 2021 года.Как рассказали в пресс-службе ведомства, значительное увеличение общей суммы, выплаченной должниками по алиментам, связано с изменениями в действующем законодательстве. С 10 января 2022 года неплательщики обязаны ежемесячно перечислять на счет взыскателя сумму, равную той, что установил суд или прописанной в нотариальном соглашении. В случае если должник игнорирует законные требования исполнительного листа, то он будет привлечен сначала к административной, а потом и к уголовной деятельности.За 12 месяцев 2022 года судебными приставами Пермского края было возбуждено 2 649 административных дел по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами 2 096 должников привлечено к обязательным работам, 38 неплательщиков - к административным штрафам, еще 378 алиментщиков получили наказание в виде административного ареста. Кроме того, дознавателями региональной ФССП было возбуждено 1 514 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ по факту злостного уклонения от родительских обязанностей. По итогам судебных заседаний было вынесено 1 333 обвинительных приговора, 154 прикамца получили наказание в виде лишения свободы.