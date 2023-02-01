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На эспланаде приступили к возведению новой ледовой скульптуры «Сердце Пармы»
Андрей Катаев, художник-скульптор: "Это четыре грани, как четыре стороны света, образуя хребет Уральских гор, обтекаемый нашими реками, в сердце которых само сердце Пармы".
Ледовые скульптуры Кубка России «Зимний вернисаж» располагаются на площадке у монумента «Героям фронта и тыла» со стороны улицы Попова. Победу присудили работе братьев Мистрюковых из Рязани. Речь идёт про ту самую композицию из хрупких арок. По словам организаторов, выставка проработает до 20 февраля. Вход на площадку свободный, сегодня вход закрыт из-за оттепели.
Светлана Колчанова, куратор Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»: "То, что сейчас будет создано, будет тоже очень интересным, может, даже где-то освежит выставку, даст ей новое дыхание, мы приглашаем посетителей, единственный момент в оттепели площадка будет закрыта - так же, как и ледовый городок".
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