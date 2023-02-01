В Березниках введен в эксплуатацию дом на 384 квартиры
Всего на текущий момент в ЖК построено и введено в эксплуатацию 26 домов, шесть из них – в прошлом году, в этом – один объект. Дома возводятся для переселения горожан, жилье которых признано непригодным для проживания из-за техногенной аварии. На сегодняшний день в ЖК завершается возведение еще трех домов.
Кроме того, возведены и работают самая крупная школа в этом районе на 1 224 места с бассейном и два детских сада на 240 мест каждый. Также в этом году в микрорайоне начнется строительство Центра культурного развития.
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