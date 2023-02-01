В Березниках введен в эксплуатацию дом на 384 квартиры

В Березниках выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Любимов» по ул. Г. Братчикова, 12. В 16-этажный дом смогут переехать 384 семьи. В Корпорации развития Пермского края (КРПК), которая выступает заказчиком строительства микрорайона, сообщили, что формирование графика передачи квартир стартует 1 февраля. Планируется, что процесс вручения ключей новоселам начнется 3 февраля.Всего на текущий момент в ЖК построено и введено в эксплуатацию 26 домов, шесть из них – в прошлом году, в этом – один объект. Дома возводятся для переселения горожан, жилье которых признано непригодным для проживания из-за техногенной аварии. На сегодняшний день в ЖК завершается возведение еще трех домов.Кроме того, возведены и работают самая крупная школа в этом районе на 1 224 места с бассейном и два детских сада на 240 мест каждый. Также в этом году в микрорайоне начнется строительство Центра культурного развития.