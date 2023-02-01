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В Перми отметили Международный день ювелира
Ирина Саламатина, основатель ювелирной компании «Сереброника»: "Народная мудрость гласит: мастер – золотые руки. Это действительно о ювелирах. Особенно о тех ювелирах, которые работают с серебром. С ним работать сложнее, но интереснее".
Мастера «Сереброники» вкладывают в каждое свое изделие идею. Поэтому украшение становится настоящими ювелирными пожеланиями.
"Желаю вам любви и красоты!" - Это особенно символично в Международный день ювелира.
Подвес Цубу. Его владелец сам решает, как носить – на темной или светлой стороне. Коллекцию «Ёкубарибанаси» создал Даниил Болотов по мотивам японских притч о жадности. Отсюда и пожелание ювелира: "Щедрой души и милосердия!"
Настоящий мастер геометрии, виртуоз кубов – ювелир Роман Ябуров – за считанные секунды собирает кольцо из коллекции «Конструкт»: "Пусть все будет правильно!"
Пингвиненок с жемчужным животиком – работа Ларисы Жениховой. Глядя на этого маленького летчика, невозможно не улыбнуться: "Улыбайтесь, и пусть весь мир улыбается вам в ответ!"
А это пожелание пока в процессе изготовления. В пейзажном агате, вставленном в украшение как в раму, мастер увидел полотно Шагала над городом.
В «Серебронике» принято говорить, что лучшие друзья девушек – это не бриллианты и не драгоценные камни, а ювелиры. Ведь именно мастера способны из абсолютно разных, даже не ограненных камней, сделать шедевр.
Но важнее, что ощущает женщина, примерив украшение.
Милана Кулакова, клиент ювелирной компании «Сереброника»: "Самое главное, что меня привлекает – уникальность и неповторимость каждого изделия, которое ждет конкретная женщина. Наверное, за это я очень люблю «Серебронику» и основателей, руководителей этого проекта".
А значит, пожелания ювелиров, те, что они вкладывают в изделия, и не только в свой профессиональный праздник, достигают адресатов – клиентов ювелирной компании «Сереброника».
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