В Перми отметили Международный день ювелира

Всемирный День ювелира в Перми виновники торжества встретили на рабочих места. Потому что, оказывается, в этот праздник принято не коллег поздравлять, а клиентов удивлять. Ирина Саламатина объясняет смысл известной среди только профессионалов-ювелиров доброй поговорки: ни пор, ни облоя и немного припоя. Проще говоря, мастеру желают работать качественно и филигранно.Ирина Саламатина, основатель ювелирной компании «Сереброника»: "Народная мудрость гласит: мастер – золотые руки. Это действительно о ювелирах. Особенно о тех ювелирах, которые работают с серебром. С ним работать сложнее, но интереснее".Мастера «Сереброники» вкладывают в каждое свое изделие идею. Поэтому украшение становится настоящими ювелирными пожеланиями."Желаю вам любви и красоты!" - Это особенно символично в Международный день ювелира.Подвес Цубу. Его владелец сам решает, как носить – на темной или светлой стороне. Коллекцию «Ёкубарибанаси» создал Даниил Болотов по мотивам японских притч о жадности. Отсюда и пожелание ювелира: "Щедрой души и милосердия!"Настоящий мастер геометрии, виртуоз кубов – ювелир Роман Ябуров – за считанные секунды собирает кольцо из коллекции «Конструкт»: "Пусть все будет правильно!"Пингвиненок с жемчужным животиком – работа Ларисы Жениховой. Глядя на этого маленького летчика, невозможно не улыбнуться: "Улыбайтесь, и пусть весь мир улыбается вам в ответ!"А это пожелание пока в процессе изготовления. В пейзажном агате, вставленном в украшение как в раму, мастер увидел полотно Шагала над городом.В «Серебронике» принято говорить, что лучшие друзья девушек – это не бриллианты и не драгоценные камни, а ювелиры. Ведь именно мастера способны из абсолютно разных, даже не ограненных камней, сделать шедевр.Но важнее, что ощущает женщина, примерив украшение.Милана Кулакова, клиент ювелирной компании «Сереброника»: "Самое главное, что меня привлекает – уникальность и неповторимость каждого изделия, которое ждет конкретная женщина. Наверное, за это я очень люблю «Серебронику» и основателей, руководителей этого проекта".А значит, пожелания ювелиров, те, что они вкладывают в изделия, и не только в свой профессиональный праздник, достигают адресатов – клиентов ювелирной компании «Сереброника».