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"Вести Спорт" 31.01.2023
- Юниоры из Краснокамской адаптивной школы успешно выступили на на Специальной Олимпиаде России в Казани.
- В домашнем матче шестого тура SEHA – Gazprom League "Дивизион Восток" "Пермские медведи" одержали уверенную победу над "Гомелем" со счётом 32:22.
- Команда "Амкар- Пермь" собралась в Перми и приступила к подготовке весенней части чемпионата Футбольной Национальной Лиги-2. После первой половины сезона пермские футболисты идут на 2-м месте третьего по значимости дивизиона и имеют все шансы на повышение в классе.
- Стартовала продажа билетов на Финал Кубка России по биатлону. Решающий, 6 этап турнира пройдет в Чайковском с 16 по 19 февраля.
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